14 марта -13°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Представитель Кремля анонсировал новые переговоры с Украиной на 14 марта

Очередной раунд российско-украинских переговоров запланировали на 14 марта.

Стол переговоров.
Стол переговоров.
CC0

Он пройдет по видеосвязи, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, участвующий в процессе, сказал, что наметился «существенный прогресс», который может «перерасти в документы для подписания».

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем было еще две встречи делегаций Москвы и Киева, пишет bfm.ru.

А 10 марта в Турции состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о позитивных сдвигах в переговорах с Украиной.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость