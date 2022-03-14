Представитель Кремля анонсировал новые переговоры с Украиной на 14 марта

Он пройдет по видеосвязи, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, участвующий в процессе, сказал, что наметился «существенный прогресс», который может «перерасти в документы для подписания».

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем было еще две встречи делегаций Москвы и Киева, пишет bfm.ru.

А 10 марта в Турции состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о позитивных сдвигах в переговорах с Украиной.