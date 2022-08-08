Представитель Кремля оценил перспективу переговоров Путина и Зеленского после заявления Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно предлагал свои услуги по инициированию мирных переговоров в Стамбуле и продолжает прикладывать усилия, чтобы содействовать этому процессу, пишет Газета.Ru.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для проведения встречи президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского пока нет.

Украинская делегация и вовсе «ушла с радаров», отметил он.

Пресс-секретарь также пояснил, что встреча Путина и Зеленского «возможна только после того, как всю домашнюю работу проделают делегации переговорщиков».

Пока же спецоперация на Украине продолжается.

Что произошло

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции стать площадкой для встречи президентов России и Украины, «несмотря на трудности на местах».

Ранее о формате прямой линии с Путиным рассказал представитель Кремля.