Представитель Кремля оценил перспективу переговоров Путина и Зеленского после заявления Эрдогана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для проведения встречи президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского пока нет.
Украинская делегация и вовсе «ушла с радаров», отметил он.
Пресс-секретарь также пояснил, что встреча Путина и Зеленского «возможна только после того, как всю домашнюю работу проделают делегации переговорщиков».
Пока же спецоперация на Украине продолжается.
Что произошло
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции стать площадкой для встречи президентов России и Украины, «несмотря на трудности на местах».
Ранее о формате прямой линии с Путиным рассказал представитель Кремля.