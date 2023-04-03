3 апреля
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Политика

Представитель Кремля рассказал об ужесточении правил выезда из России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил — для работников ряда сфер ужесточились правила выезда из России, пишет Financial Times.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Имеются ввиду области, работа в которых может быть сопряжена с доступом к конфиденциальной или секретной информации, указывает Газета.Ru.

Ранее почему в России засекречивают данные об экономике, объяснил Песков. Представитель Кремля заявил, что против России ведутся гибридная и экономическая войны. По этой причине необходимо засекречивать данные о российской экономике.

Также пресс-секретарь отметил — президент РФ Владимир Путин регулярно получает отчеты о состоянии экономики от высших должностных лиц. Информация о том, что отчеты искажены — ложная.

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