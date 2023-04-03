Представитель Кремля рассказал об ужесточении правил выезда из России

Имеются ввиду области, работа в которых может быть сопряжена с доступом к конфиденциальной или секретной информации, указывает Газета.Ru.

Ранее почему в России засекречивают данные об экономике, объяснил Песков. Представитель Кремля заявил, что против России ведутся гибридная и экономическая войны. По этой причине необходимо засекречивать данные о российской экономике.

Также пресс-секретарь отметил — президент РФ Владимир Путин регулярно получает отчеты о состоянии экономики от высших должностных лиц. Информация о том, что отчеты искажены — ложная.