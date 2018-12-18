Путин назвал лесное хозяйство коррумпированной сферой

Пресс-служба Кремля опубликовала полную расшифровку заседания Совета по правам человека 11 декабря, из которой стало известно об еще одном аспекте беседы президента РФ Владимир Путина с правозащитниками.

Российский лидер признал, что государство пока не может навести порядок в сфере охраны лесов и в лесной промышленности.

«Действия государства в этой сфере — в сфере защиты лесов в данном случае — неэффективны, не удается государству навести порядок. Очень коррумпированная сфера, чрезвычайно, и очень криминализированная», — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава государства отметил, что подключил к работе над проблемой Общероссийский народный фронт (ОНФ), и пообещал проработать предложения, поступившие от правозащитников, пишет znak.com.

«И на Дальнем Востоке, и в центральной части, если мы ничего не будем делать, у нас скоро просто лесов не останется в доступных для человека регионах, потому что вырубают там, откуда вывезти легче всего. А это что? Это там, где дороги есть, там, где люди живут в основном», — подчеркнул президент.

Ранее в общественной палате РФ эколог и эксперт «путинского» Общероссийского народного фронта Алексей Грибков рассказал, что алтайские ленточные боры передают в аренду частным компаниям для заготовки древесины. При этом в защитных лесах можно вести только рубки ухода. Это, по выражению эксперта, кривая логика: коммерческое предприятие по определению не будет вести только санитарные рубки и оставлять в лесу лучшие деревья.