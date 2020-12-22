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Политика

Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство

Президент России Владимир Путин подписал новый федеральный закон о порядке формирования Совфеда, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин, закон, указ.
Владимир Путин, закон, указ.
kremlin.ru

Напомним, 16 декабря Совфед принял закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство: бывший глава государства сможет стать постоянным членом верхней палаты.

22 декабря подписанный президентом документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Он уже вступил в силу.

Примечательно, что автором новой редакции закона, разработанного после принятия поправок в Конституцию, выступил сам Путин.

«Бывший президент приобретает статус сенатора с момента подачи заявления в Совфед. На это у него есть три месяца со дня прекращения полномочий. Если же они истекли до принятия закона, заявление можно подать в любое время», — говорится в документе.

Александр Карлин открыл выставку в Совфеде.
Александр Карлин открыл выставку в Совфеде.
council.gov.ru

Закон также позволяет действующему президенту назначать сенаторов — их должно быть не больше 30, причем на пожизненное членство могут претендовать лишь семеро.

Остальные сенаторы — на шесть лет, и только те граждане, которые имеют выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Ранее правительство России поддержало инициативу о праве Путина вновь претендовать на два президентских срока.

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