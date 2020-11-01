Путин предложил назначать бывших президентов России сенаторами пожизненно

Законопроект, который предусматривает пожизненный статус члена верхней палаты (до есть до смерти), опубликован на сайте нижней палаты Госдумы.

Для получения такого статуса глава государства, прекративший исполнение полномочий в связи с их истечением или досрочно ушедший в отставку, должен подать заявление.

Это можно сделать только один раз в течение трех месяцев со дня ухода с поста президента.

Владимир Путин на рыбалке. wikimedia.org

Глава государства, чьи полномочия истекли до принятия этого закона, также имеет право подать заявление в течение трех месяцев со дня его вступления в силу. В документе указывается, что всего пожизненных сенаторов может быть не более семи.

Владимиру Путину сегодня 68 лет.

В настоящий момент в верхнюю палату входят по два представителя от каждого региона. Ранее идею пожизненного сентарства озвучивал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает Znak.com.