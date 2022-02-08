Путин предложил Порошенко политическое убежище

Российский лидер Владимир Путин предложил Петру Порошенко политическое убежище на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает «Коммерсаетъ».

По мнению Путина, преследование бывшего украинского президента «как государственного преступника» — это «чрезмерная заявка на успех действующего руководства».

Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал предложение президента России Владимира Путина получить политическое убежище.

«А Владимиру Владимировичу наконец-то надо осознать, что мы разберемся сами здесь, в Украине. И извечная российская практика „заботиться“ об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины», — написал Порошенко в Telegram.

Суд в Киеве в январе избрал Петру Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств. Бывшего президента Украины подозревают в госизмене из-за контракта на поставки угля из Донбасса.

Ранее депутат украинской Рады заявил, что экс-президент готовит госпереворот.