Путин рассказал в финском президентском дворце о взрыве под Северодвинском и погибших испытателях

Ни Россия, ни соседние страны не фиксируют превышения радиационного фона после инцидента, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Хельсинки 21 августа.

Российский лидер отметил, что власти не собираются скрывать информацию — взрыв произошел во время работы над перспективными вооружениями, пишет агентство «Говорит Москва».

«Люди, которые пострадали и погибли, они выполняли чрезвычайно важную работу для обеспечения безопасности нашего государства. Мы вынуждены уделять этому особое внимание, так как испытываются новые системы нашими партнерами, в том числе американскими», — заявил глава государства.

Также Путин заявил, что ядерный взрыв в Архангельской области связан с ракетными испытаниями, которые Россия вынуждена делать из-за действий США. По его словам, взрыв не угрожает Финляндии, но обмен информацией можно усовершенствовать, сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Мнение экспертов

По мнению экспертов, нехватка информации мешает остальным странам узнать больше сведений о технологиях, которые испытывали в России, пишет Forbes.

Опрошенные WSJ эксперты по контролю над вооружениями предположили, что Россия пытается скрыть информацию о ядерных технологиях, которые были причастны к взрыву под Северодвинском. В то же время эксперты не верят, что речь идет об устройстве с ядерной боеголовкой, и что российская сторона планировала сохранить в тайне любые испытания ядерного оружия.

Состояние пострадавших испытателей

Медики рассказали о состоянии трех сотрудников Российского федерального ядерного центра, пострадавших при взрыве, предположительно, новейшей крылатой ракеты на полигоне Минобороны под Северодвинском и доставленных на лечение в Москву, пишет «Росбалт».

По словам врачей, пострадавшие инженеры Дмитрий Абанин и Александр Манюхин и слесарь Сергей Гришин находятся в удовлетворительном состоянии. Отмечается, что ученые уже могут передвигаться самостоятельно и идут на поправку, сообщает «Саров.ру».

8 августа в Архангельской области произошел взрыв во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания. Погибли семь человек — пятеро сотрудников «Росатома» и двое представителей Минобороны. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов «Росатома».