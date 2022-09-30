Путин во время обращения к россиянам прокомментировал итоги референдумов. Что сказал российский лидер

Президент Владимир Путин оценил результаты референдумов по присоединению к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Свою оценку он дал в ходе обращения к россиянам 30 сентября.

Путин прокомментировал результаты референдумов, прошедших на территориях ранее.

Президент обратился к россиянам после церемонии подписания договоров о вхождении территорий РФ.

«Люди свой выбор сделали, однозначный выбор. Уверен, что Совет Федерации поддерживает вхождение четырех территорий, потому что это воля миллионов людей. И это, конечно, их право, которое закрпелено в 1 статье Устава ООН. Неотъемлемое право, основанное на историческом единстве, во имя которого побеждали наши предки… Здесь стояли наши деды и прадеды во время ВОВ», — сказал он.

Напомним, российский лидер подписал указ о признании Херсона и Запорожья независимыми земляли. Текст документа можно посмотреть здесь.

Референдумы о вхождении в Россию прошли 23−27 сентября. На них присутствовали наблюдатели из РФ и из-за рубежа.

По итогам голосования в Запорожской области оказалось 93,11% «за», в Херсонской области — 87,05%, в ЛНР — 98,42%, а в ДНР — 99,23%.

Ранее в России также объявили частичную мобилизацию.

Кстати, ранее в СМИ появилась информация, что в стране могут образовать новый федеральный округ. Его главой якобы может стать экс-руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.