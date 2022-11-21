Разговоров о второй волне мобилизации не ведут в Кремле, заявил Песков

В Кремле не ведут разговоров о второй волне частичной мобилизации, заявил представитель кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, речи о второй волне мобилизации в России не идет.

«Никаких обсуждений на этот счет нет», — сказал пресс-секретарь президента Владимира Путина.

Напомним, российский лидер не подписывал указ об окончании мобилизации. Путин отметил, что «точка поставлена», но обещал посоветоваться с юристами.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал справедливым решение о частичной демобилизации.

Когда объявили мобилизацию

Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Из него загадочно пропал седьмой пункт. Почему так произошло — в материале altapress.ru.