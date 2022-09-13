Россия «переживет» отсутствие приглашения на похороны Елизаветы II, заявил сенатор

Представителей России могут не пригласить на похороны королевы Великобритании Елизаветы II, пишут британские СМИ.

Президент РФ Владимир Путин и так не собирался посещать траурное мероприятие, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, пишет Газета.Ru.

Российской делегации не стоит выезжать за границу в сложившейся мировой ситуации, считает сенатор.

«Мы переживем это. Главное, что мы выразили соболезнования. А вот приглашать или не приглашать — пусть будет на совести британцев <…> Кто хотел — тот поехал, кто не может — тот не поедет», — сказал политик.

Приглашенных на похороны Елизаветы II глав государств привезут на автобусах.

Политики не могут воспользоваться автомобилями или вертолетами, а также прибыть в королевство коммерческими рейсами, следует из протокола.

Королеву похоронят 19 сентября в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка.

Еще в 2017 году в Букингемском дворце разработали план действий на случай смерти королевы. Чтобы избежать утечки, использовали кодовую фразу «Лондонский мост рухнул».

Между тем похороны Елизаветы II могут «посоперничать» с траурной церемонией принцессы Дианы. Напомним, на прощание с леди Ди пришло около 1 млн человек.