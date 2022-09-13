13 сентября
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Политика

Россия «переживет» отсутствие приглашения на похороны Елизаветы II, заявил сенатор

Представителей России могут не пригласить на похороны королевы Великобритании Елизаветы II, пишут британские СМИ.

Совет Федерации.
Совет Федерации.
Сайт "ЕР".

Президент РФ Владимир Путин и так не собирался посещать траурное мероприятие, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, пишет Газета.Ru.

Российской делегации не стоит выезжать за границу в сложившейся мировой ситуации, считает сенатор.

«Мы переживем это. Главное, что мы выразили соболезнования. А вот приглашать или не приглашать — пусть будет на совести британцев <…> Кто хотел — тот поехал, кто не может — тот не поедет», — сказал политик.

Приглашенных на похороны Елизаветы II глав государств привезут на автобусах.

Политики не могут воспользоваться автомобилями или вертолетами, а также прибыть в королевство коммерческими рейсами, следует из протокола.

Королеву похоронят 19 сентября в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка.

Еще в 2017 году в Букингемском дворце разработали план действий на случай смерти королевы. Чтобы избежать утечки, использовали кодовую фразу «Лондонский мост рухнул».

Между тем похороны Елизаветы II могут «посоперничать» с траурной церемонией принцессы Дианы. Напомним, на прощание с леди Ди пришло около 1 млн человек.

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