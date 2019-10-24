Россия «простила» Африке долги на сумму более $20 млрд

Президент отметил, что Россия на системной основе оказывает содействие развитию континента: предоставляет торговые преференции и сотрудничает в рамках международных структур. «Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает $20 млрд», — заявил глава РФ.
В тройку крупнейших стран-должников России в данный момент входят Белоруссия, Украина и Венесуэла.
Ранее Кремлю пришлось объясняться перед регионами после списания долгов за газ Чечне.