Россия «простила» Африке долги на сумму более $20 млрд

Общая сумма списанных Россией долгов африканским странам превысила $20 млрд. Об этом заявил Владимир Путин на заседании экономического форума Россия — Африка, пишет RT.

Президент отметил, что Россия на системной основе оказывает содействие развитию континента: предоставляет торговые преференции и сотрудничает в рамках международных структур. «Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает $20 млрд», — заявил глава РФ.

В тройку крупнейших стран-должников России в данный момент входят Белоруссия, Украина и Венесуэла.

Ранее Кремлю пришлось объясняться перед регионами после списания долгов за газ Чечне.