Россия уступила Казахстану и Польше по качеству элит

Россия заняла 23-ю позицию по индексу качества элит, составленному в университете Санкт-Галлена (Швейцария) совместно с Московской школой управления «Сколково», сообщает Forbes . По этому показателю российские элиты уступили Казахстану. Чем ниже качество элит, тем сильнее они тормозят развитие своих стран.

Кого изучали и что получили

Исследователи проанализировали качество элит только 32 стран. Судя по докладу, под элитой подразумевалась как политическая, так и экономическая верхушка.

Первую тройку по индексу качества элит заняли Сингапур, Швейцария и Германия.

Помимо стран Западной Европы, Скандинавии и США Россию в рейтинге обогнали Китай (12-я строчка), Польша (13-я строчка), Казахстан (19) и Индонезия (20) и Мексика (21), отмечает РБК.

Элиты Казахстана заняли 19-е место, России — 23-е. Сразу после России идут Ботсвана, Индия и Пакистан.

Что означает индекс

Индекс качества элит отражает степень совокупного влияния национальных элит на общество. Элиты низкого качества тормозят развитие своих стран, говорится в исследовании.

Казахстанская элита слушает послание своего президента. akorda. kz

Как его измеряли

Для расчета индекса исследователи проанализировали 72 индикатора, которые описывают процесс создания и перераспределения благосостояния, потенциал изъятия благосостояния, а также способность элит настаивать на своих предпочтениях и бизнес-моделях через институциональные механизмы государств.

Бизнес-элиты неизбежно обеспечивают необходимую координацию экономических ресурсов — человеческих, финансовых или основанных на экономике знаний.

«Определяя институты, которые делают возможной координацию, элиты формируют человеческое и экономическое развитие, судьбы обществ, благосостояние наций, их взлеты и падения», — говорится в отчете.

В чем проблема России

Для России характерен значительный разброс между разными компонентами индекса. По некоторым критериям она попала в первую десятку рассматриваемых стран, по другим — во вторую десятку.

Так, у России — самые высокие оценки по макроэкономической политике (инфляция — 1-е место, отношение государственного долга к ВВП 2-е место). Намного хуже оказались оценки административной децентрализации, вовлеченности в экономическую глобализацию.

Соавторы исследования из Московской школы управления «Сколково» полагают: одна из главных российских проблем, представляющих собой одновременно и причину, и следствие ограниченного качества элит, — это повсеместное отсутствие доверия: правительство не доверяет гражданам и бизнесу; граждане и бизнесы не доверяют друг другу и государству.