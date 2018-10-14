Саратовский экс-министр несколько лет получала материальную помощь

Экс-министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова несколько лет получала материальную помощь из бюджета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на « Медиаликс 64 ».

Сообщается, что информация о выплатах предоставила пресс-служба саратовского губернатора в ответ на официальный запрос издания «СтройСар». Наталья Соколова, наряду с другими министрами, с 2013 по 2017 год получала из бюджета материальную помощь согласно закону Саратовской области, дающему такое право главе региона. В ответе говорилось, что губернатор и члены его команды могут ежегодно получать материальную помощь «в двукратном размере денежного вознаграждения». Для министра эта сумма составляет 100 тысяч рублей.

Ранее Наталью Соколову отправили в отставку после ее высказываний о прожиточном минимуме: она заявила, что что 3,5 тысячи рублей «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей».