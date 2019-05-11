«Шокировала судью». В США псевдомиллионершу из России посадили на 12 лет

Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России Анну Сорокину к сроку заключения до 12 лет по обвинению в мошенничестве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Business Insider. Сорокина, называющая себя Анной Делви, притворялась богатой наследницей и подделывала чеки и документы, чтобы получить многомиллионные кредиты в банке.

Анна Сорокина была арестована в октябре 2017 года. По данным следствия, женщина убеждала окружающих, что владеет состоянием в 60 миллионов евро. Она общалась с представителями местного высшего общества, планировала открыть центр современного искусства имени себя, носила одежду известных брендов и оставляла щедрые чаевые.

До 16 лет Сорокина жила в России, затем переехала в Германию, а в 2016 году — в США. Следствие выяснило, что женщина получила в одном из банков кредит на 100 тысяч долларов и не вернула его. Она месяцами жила в долг в дорогих нью-йоркских отелях и устраивала ужины для друзей в лучших ресторанах, одновременно пытаясь получить по подложным документам кредит на 22 миллиона долларов для строительства выставочного центра. В конечном счете ей не удалось в очередной раз перезанять деньги, из последнего отеля ее выселили за крупные долги, и ей пришлось просить друзей о ночлеге.

Судья заявила, что была «шокирована тем, насколько глубоким был совершенный обвиняемой обман». Прокуроры считают, что она похитила до 275 тысяч долларов.

Сорокина проведет не менее четырех лет в тюрьме, а затем суд рассмотрит вопрос о возможности освобождения по УДО. В этом случае Сорокину депортируют в Германию, гражданкой которой она является, за просроченную до ареста визу.