Слова Путина о ценах на нефть напрягли власти США и Японии

Заявление президента России Владимира Путина о возможности роста цен на нефть до 100$ за баррель встревожило США и Японию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью Bloomberg .

По словам авторов статьи, после заявления Путина на ОПЕК+ начали оказывать сильнейшее за последние годы дипломатическое давление для увеличения добычи нефти.

«Администрация Джо Байдена все больше обеспокоена ростом цен на бензин, которые достигли семилетнего максимума. Уже несколько недель она призывает ОПЕК+ добывать больше нефти», — рассказали в публикации о маневрах в окружении президента США.

Со ссылкой на дипломатов отметили, что Япония предприняла редкий для себя шаг и присоединилась к этим призывам, а Китай пока хранит молчание, однако разделяет ту же точку зрения.

«Официальные лица США, Японии и Индии разговаривали между собой в частном порядке, а также обращались к другим крупным потребителям и странам-экспортерам нефти. Призывы начались около трех недель назад, но в последние дни усилились после роста цены до 85 долларов за баррель», — говорится в публикации.

Добыча нефти. Paul Lowry , CC BY 2.0,part from original.

В понедельник, 25 октября, стоимость американской марки WTI поднялась выше 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года, декабрьские фьючерсы торгуются по 85,03 доллара. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 85,59 доллара за баррель.

Некоторые члены сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией ранее подчеркнули необходимость соблюдать осторожность в вопросе темпов наращивания добычи топлива. По мнению экспертов, именно эти заявления стали причиной роста цен.

Из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались.

С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.

Ранее сообщили, что Россия в 2021 году дополнительно заработает $50 млрд из-за роста цен на нефть и газ.