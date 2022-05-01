1 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

СМИ: розничная торговля в Германии переживает «инфляционный шок»

Германия переживает «инфляционный шок» в сфере розничной торговли продуктами питания, пишет немецкая газета Handelsblatt. Цены на продукты в марте выросли более чем на 6 процентов, свежие овощи подорожали более чем 14 процентов, а растительное масло — на 17 процентов.

Продукты в Германии
Продукты в Германии
СС0

Эксперты считают, что это не предел и продукты только продолжат дорожать, пишут РИА «Новости». Это скажется на населении с низким доходом.

«Мы переживаем инфляционный шок в секторе розничной торговли продуктами питания. Особенно сильно пострадают группы населения с низкими доходами», — заявил партнер консалтинговой компании EY-Parthenon Чехаб Вахби.

В Германии также ухудшается потребительский климат. В мае прогнозирует снижение значения индекса потребительского климата на 26,5 пункта, что является самым низким значением за все время измерений.

Бюджеты потребителей сократились из-за общего роста затрат. «Среди населения существует огромная неуверенность, которая удивительным образом отражается на покупательском поведении», — заявил отраслевой эксперт GfK Роберт Кечкес.

Ранее Дмитрий Медведев анонсировал принятие закона о пребывании в России иностранцев.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость