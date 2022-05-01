СМИ: розничная торговля в Германии переживает «инфляционный шок»

Германия переживает «инфляционный шок» в сфере розничной торговли продуктами питания, пишет немецкая газета Handelsblatt. Цены на продукты в марте выросли более чем на 6 процентов, свежие овощи подорожали более чем 14 процентов, а растительное масло — на 17 процентов.

Эксперты считают, что это не предел и продукты только продолжат дорожать, пишут РИА «Новости». Это скажется на населении с низким доходом.

«Мы переживаем инфляционный шок в секторе розничной торговли продуктами питания. Особенно сильно пострадают группы населения с низкими доходами», — заявил партнер консалтинговой компании EY-Parthenon Чехаб Вахби.

В Германии также ухудшается потребительский климат. В мае прогнозирует снижение значения индекса потребительского климата на 26,5 пункта, что является самым низким значением за все время измерений.

Бюджеты потребителей сократились из-за общего роста затрат. «Среди населения существует огромная неуверенность, которая удивительным образом отражается на покупательском поведении», — заявил отраслевой эксперт GfK Роберт Кечкес.

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