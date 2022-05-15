Сотни тысяч британцев могут крайне обнищать в следующем году

Около 250 тыс. семей в Великобритании уже в 2023 году могут скатиться до состояния крайней нищеты. Тогда количество малообеспеченных людей достигнет миллиона человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Такие данные привели аналитики Национального института экономических и социальных исследований NIESR.

Они уверены, что правительство не примет срочных мер по преодолению кризиса, то стране в скором времени угрожает рецессия.

На ситуацию в Британии повлиял резкий рост цен на энергоносители и напряженность на рынках труда, которые приводят к инфляции.

По данным NIESR, инфляция в конце 2022 года достигнет 14,4%, что станет самым высоким показателем за последние 40 лет.

Ранее Великобритания ввела санкции против бывшей супруги президента России Людмилы Очеретной, его родственников и Алины Кабаевой.