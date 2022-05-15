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Политика

Сотни тысяч британцев могут крайне обнищать в следующем году

Около 250 тыс. семей в Великобритании уже в 2023 году могут скатиться до состояния крайней нищеты. Тогда количество малообеспеченных людей достигнет миллиона человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Нищета, отчаяние
Нищета, отчаяние
СС0

Такие данные привели аналитики Национального института экономических и социальных исследований NIESR.

Они уверены, что правительство не примет срочных мер по преодолению кризиса, то стране в скором времени угрожает рецессия.

На ситуацию в Британии повлиял резкий рост цен на энергоносители и напряженность на рынках труда, которые приводят к инфляции.

По данным NIESR, инфляция в конце 2022 года достигнет 14,4%, что станет самым высоким показателем за последние 40 лет.

Ранее Великобритания ввела санкции против бывшей супруги президента России Людмилы Очеретной, его родственников и Алины Кабаевой.

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