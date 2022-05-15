Сотни тысяч британцев могут крайне обнищать в следующем году

Такие данные привели аналитики Национального института экономических и социальных исследований NIESR.
Они уверены, что правительство не примет срочных мер по преодолению кризиса, то стране в скором времени угрожает рецессия.
На ситуацию в Британии повлиял резкий рост цен на энергоносители и напряженность на рынках труда, которые приводят к инфляции.
По данным NIESR, инфляция в конце 2022 года достигнет 14,4%, что станет самым высоким показателем за последние 40 лет.
Ранее Великобритания ввела санкции против бывшей супруги президента России Людмилы Очеретной, его родственников и Алины Кабаевой.