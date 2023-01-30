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Политика

Стали известны предварительные результаты голосования на довыборах в АКЗС

29 января в Алтайском крае прошли довыборы в АКЗС. Представителя в краевой парламент избирали жители Каменского и Крутихинского района.

Выборы.
Выборы.
"Голос"

По предварительным данным, голоса избирателей по итогам голосования на дополнительных выборах депутата АКЗС по одномандатному избирательному округу № 5 распределились следующим образом:

  • Аксенов Вячеслав Александрович (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ) — 8,46%;
  • Беляев Дмитрий Владимирович (ЕДИНАЯ РОССИЯ) — 64,08%;
  • Вегера Евгений Алексеевич (КОММУНИСТЫ РОССИИ) — 4,46%;
  • Затонских Виктор Сергеевич (ЛДПР) — 5,24%;
  • Сергиенков Сергей Викторович (КПРФ) — 15,77%.

С большим отрывом победу одерживает единоросс Дмитрий Беляев.

Ранее алтайским коммунистам не удалось снизить муниципальный фильтр на губернаторские выборы.

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