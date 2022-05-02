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Политика

Стало известно, когда выберут нового председателя ЛДПР

Съезд партии ЛДПР, на котором выберут нового председателя взамен умершего 6 апреля Владимира Жириновского, пройдет 25 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Митинг ЛДПР в Барнауле 4 ноября 2015 года.
Митинг ЛДПР в Барнауле 4 ноября 2015 года.
Роман Покатилов, altapress.ru

Ранее сообщалось, что съезд ЛДПР, где выберут новое руководство партии вместо Владимира Жириновского, как ожидается, может пройти в первой половине лета.

При этом в ЛДПР сообщили о том, что официальное решение о дате съезда будет обнародовано лишь после 15 мая, пишет Газета.Ru.

«Руководством ЛДПР принято и давно озвучено решение до истечения 40 дней не делать никаких официальных организационно-кадровых заявлений», — следует из заявления фракции.

Ранее в ЛДПР заявили РИА «Новости», что готовы принять в свои ряды главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Также говорили о возможном слиянии ЛДПР и партии «Родина», близкой к главе «Роскосмоса».

Также в партии назвали кандидатов на пост председателя политической структуры.

Утрата

О смерти Жириновского после тяжелой и продолжительной болезни стало известно 6 апреля. Политику было 75 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

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