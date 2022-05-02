Стало известно, когда выберут нового председателя ЛДПР

Ранее сообщалось, что съезд ЛДПР, где выберут новое руководство партии вместо Владимира Жириновского, как ожидается, может пройти в первой половине лета.
При этом в ЛДПР сообщили о том, что официальное решение о дате съезда будет обнародовано лишь после 15 мая, пишет Газета.Ru.
«Руководством ЛДПР принято и давно озвучено решение до истечения 40 дней не делать никаких официальных организационно-кадровых заявлений», — следует из заявления фракции.
Ранее в ЛДПР заявили РИА «Новости», что готовы принять в свои ряды главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Также говорили о возможном слиянии ЛДПР и партии «Родина», близкой к главе «Роскосмоса».
Также в партии назвали кандидатов на пост председателя политической структуры.
Утрата
О смерти Жириновского после тяжелой и продолжительной болезни стало известно 6 апреля. Политику было 75 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.