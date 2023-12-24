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Политика

Стало известно, кого Путин не поздравит с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин традиционно перед Новым годом направляет поздравления зарубежным лидерам.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Однако глава государства не собирается поздравлять с новогодними праздниками и Рождеством руководителей недружественных стран, сообщает ТАСС.

В прошлом году из европейских лидеров поздравления получили только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич, напоминает bfm.ru.

Ранее Путин заявил, что страны Европы будут покупать репу в России.

Российский лидер призвал сделать в импортозамещении все, чтобы России «было хорошо, а ее противникам — грустно».

Глава России уверен - что уровень урожая в стране значительно превышает те показатели, которые есть у Европы. Российский лидер рассказал, что в странах Европы жителям предлагают вместо салата и помидоров перейти на репу. По словам Путина, европейцам придется ехать в Россию за репой.

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