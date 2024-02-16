Стало известно, кто может занять вакантное место замминистра спорта Алтайского края

К новым обязанностям он официально может приступить со следующей недели.

Однако такие перспективы вызывают недовольство у представителей сферы спорта. Судя по биографической справке, Субочев закончил АлтГУ по направлению подготовки «Юриспруденция». В это же время его полный тезка успел принять активное участие в скандальном переделе власти на юрфаке, выступив свидетелем на суде по делу бывшей замдекана Юлии Еременко.

С 2017 по 2021 год Иван Субочев был членом Молодежного парламента Алтайского края. В 2021 году стал начальником отдела организационной работы в краевом отделении «Единой России», в 2022 году — первым заместителем руководителя регионального исполкома партии.

Ранее в Алтайском крае наконец назначили нового министра спорта. Им стал Иван Нифонтов, депутат Законодательного собрания, бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира по дзюдо.

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