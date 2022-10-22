Суд счел британского поданного, сына экс-главы РЖД, российским гражданином

У него также есть британское подданство, мужчина посещал скандинавскую страну именно в этом статусе, пишет RTVI.

Суд обратил внимание на то, что Якунин путешествует с российским паспортом. В том числе по этой причине было принято считать обвиняемого «российским лицом по букве закона».

Якунин управлял дроном с яхты на Шпицбергене. Однако из-за того, что за такое действие наказанию подвергаются лишь российские граждане, возник вопрос, следует ли считать бизнесмена россиянином даже при наличии второго гражданства, пишет Газета.Ru.

После начала спецоперации норвежские законодатели приняли закон и положение о санкциях. Согласно им российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в этой стране.

Лодка

Издание Boat International писало, что Андрею Якунину принадлежит 27,1-метровая парусная яхта Firebird.

Бизнес

Андрей Якунин в 2006 году основал компанию Venture Investments & Yield Management (VIYM). Это управление фондами прямых инвестиций в гостиничную недвижимость и компании реального сектора.

Фонды VIYM также владеют долями в сети клиник «Семейный доктор» в Москве, производителе туалетной бумаги и в двух месторождениях золота в Хабаровском крае.

Цифра

В 2020 году объем активов VIYM в России оценивался в $300 млн.

Ранее сына красноярского губернатора задержали по запросу США. Минюст США обвиняет Артема Усса в уклонении от санкций и отмывании денег.

По версии американского ведомства, они использовали подставные компании и криптовалюту, чтобы наладить продажу нефти в Венесуэлы.