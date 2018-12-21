Не беспристрастен: телеканалу Russia Today грозит штраф за нарушение британских правил вещания

В опубликованном бюллетене говорится, что «Ofcom имеет возможность прибегнуть к различным предусмотренным законом санкциям».
В частности, медиарегулятор имеет право обязать вещателя больше не повторять в своем эфире тот или иной выпуск программы, сократить срок действия выданной лицензии, временно прекратить ее действие или полностью отозвать, а также наложить денежный штраф.
RT выразил сожаление в связи с выводами медиарегулятора по итогам расследования. Уточняется, что речь идет о материалах, посвященных событиям в Солсбери.