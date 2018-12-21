Не беспристрастен: телеканалу Russia Today грозит штраф за нарушение британских правил вещания

Британский медиарегулятор Ofcom считает, что в семи выпусках программ, показанных в эфире телеканала RT весной 2018 года, не соблюдался принцип беспристрастности. За нарушение правил телеканал могут оштрафовать примерно на 320 тысяч долларов или на 5 процентов доходов от его британской телевизионной лицензии, сообщает ТАСС.