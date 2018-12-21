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Политика
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Не беспристрастен: телеканалу Russia Today грозит штраф за нарушение британских правил вещания

Британский медиарегулятор Ofcom считает, что в семи выпусках программ, показанных в эфире телеканала RT весной 2018 года, не соблюдался принцип беспристрастности. За нарушение правил телеканал могут оштрафовать примерно на 320 тысяч долларов или на 5 процентов доходов от его британской телевизионной лицензии, сообщает ТАСС.

Владимир Путин и главред RT Маргарита Симоньян.
Владимир Путин и главред RT Маргарита Симоньян.
kremlin.ru

В опубликованном бюллетене говорится, что «Ofcom имеет возможность прибегнуть к различным предусмотренным законом санкциям».

В частности, медиарегулятор имеет право обязать вещателя больше не повторять в своем эфире тот или иной выпуск программы, сократить срок действия выданной лицензии, временно прекратить ее действие или полностью отозвать, а также наложить денежный штраф.

RT выразил сожаление в связи с выводами медиарегулятора по итогам расследования. Уточняется, что речь идет о материалах, посвященных событиям в Солсбери.

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