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Жителей Алтая просят рассказать, нужно ли ужесточать ПДД и штрафы

«Путинский» Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустил опрос, насколько граждане готовы к усилению ответственности за нарушение ПДД. В региональном исполкоме движения призвали жителей Алтайского края поучаствовать в нем.

Автомобили в Барнауле.
Автомобили в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Опрос проходит в мобильном приложении «Народный контроль». Оно доступно в Google Play и Apple Store.

В ОНФ говорят: президент поставил задачу к 2024 году снизить аварийность и повысить безопасности дорожного движения, и для этого власти намерены увеличить штрафы за нарушение ПДД. Результаты опроса помогут оценить риски такого решения и выбрать наиболее оптимальные решения.

В приложении «Народный контроль» также можно проследить, как выполняется «майский указ» президента России Владимира Путина в Алтайском крае, добавили в ОНФ.

Напомним, Российская Госавтоинспекция временно отказалась вносить поправки в Правила дорожного движения (ПДД). Тем не менее уже на следующий день стало известно, что Правительство России поручило МВД и Минтрансу РФ «представить предложения» по введению штрафа за превышение скорости на 10 км/ч (сейчас наказывают только за превышение от 20км/ч).

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