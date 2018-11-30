Телеведущий Сольвьев грубо обратился к «идиотам», обсуждающим его второе гражданство

При этом он использовал довольно грубое обозначение для тех, кто такие сведения распространяет.
«Незыгарь некий зачем-то распространяет ложь, что у меня есть израильский паспорт. Повторяю в 156-й раз для всех идиотов: у меня только российский паспорт, до этого был советский», — сказал Соловьев.
Соответствующий видеоролик он разместил в своем микроблоге.
#соловьевlive для всех идиотов повторяю у меня нет второго гражданства и никогда не было. Я гражданин России. pic.twitter.com/mpnIbtK5FC— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 29 ноября 2018 г.
Пользователи соцсети в первую очередь обратили внимание на грубую форму обращения Соловьева к соотечественникам.
«Владимир, а что это Вы так к людям — „идиоты“? Что за снобизм?», «Правильное обращение к своей аудитории», «Это Соловьев к своим слушателям обращается так, „идиотами“ называет. Мне кажется, что вещать на всю страну, предварительно всех оскорбив, нельзя», — возмутились россияне, пишет ura.ru.
«А ведь он и дальше продолжит «работать», — подытожили комментаторы.
Уже несколько дней обсуждается второе гражданство коллеги Соловьева — подданного Великобритании Сергея Брилева с телеканала «Россия 1». В комментариях ко многим публикациям на эту тему пользователи сети сообщали, что у Соловьева есть втрое гражданство якобы в Италии. Но телеведущий, обратившись к «идиотам» упомянул почему-то Израиль.
Ранее Владимир Соловьев жестко высказался о России и управлении государством, а в ответ подписчики обвинили его в лицемерии.