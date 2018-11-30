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Политика
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Телеведущий Сольвьев грубо обратился к «идиотам», обсуждающим его второе гражданство

Телеведущий федерального канала «Россия 1» Владимир Соловьев в прямом эфире радио «Вести FM» в грубой форме прокомментировал информацию о наличии у него второго гражданства.

Телеведущий Владимир Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев.
kremlin.ru

При этом он использовал довольно грубое обозначение для тех, кто такие сведения распространяет.

«Незыгарь некий зачем-то распространяет ложь, что у меня есть израильский паспорт. Повторяю в 156-й раз для всех идиотов: у меня только российский паспорт, до этого был советский», — сказал Соловьев.

Соответствующий видеоролик он разместил в своем микроблоге.

Пользователи соцсети в первую очередь обратили внимание на грубую форму обращения Соловьева к соотечественникам.

«Владимир, а что это Вы так к людям — „идиоты“? Что за снобизм?», «Правильное обращение к своей аудитории», «Это Соловьев к своим слушателям обращается так, „идиотами“ называет. Мне кажется, что вещать на всю страну, предварительно всех оскорбив, нельзя», — возмутились россияне, пишет ura.ru.

«А ведь он и дальше продолжит «работать», — подытожили комментаторы.

Уже несколько дней обсуждается второе гражданство коллеги Соловьева — подданного Великобритании Сергея Брилева с телеканала «Россия 1». В комментариях ко многим публикациям на эту тему пользователи сети сообщали, что у Соловьева есть втрое гражданство якобы в Италии. Но телеведущий, обратившись к «идиотам» упомянул почему-то Израиль.

Ранее Владимир Соловьев жестко высказался о России и управлении государством, а в ответ подписчики обвинили его в лицемерии.

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