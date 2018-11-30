Телеведущий Сольвьев грубо обратился к «идиотам», обсуждающим его второе гражданство

При этом он использовал довольно грубое обозначение для тех, кто такие сведения распространяет.

«Незыгарь некий зачем-то распространяет ложь, что у меня есть израильский паспорт. Повторяю в 156-й раз для всех идиотов: у меня только российский паспорт, до этого был советский», — сказал Соловьев.