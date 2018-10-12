Томенко утвердит структуру правительства Алтайского края после консультаций с депутатами

12 октября глава региона встретился со спикером АКЗС Александром Романенко и передал ему пакет документов о новой структуре правительства региона.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Я со своей стороны практически завершил работу по подготовке системы органов исполнительной власти, обновленной структуры правительства. Обязательно, прежде чем такие решения принимать и окончательно их утверждать, нам надо будет посоветоваться, обсудить пакет документов о предлагающихся изменениях в органах власти региона.

Томенко и Романенко договорились провести консультации 15 октября, после чего Виктор Томенко утвердит новую систему органов исполнительной власти и обновленную структуру правительства.

Напомним, ранее Томенко не раз говорил о возможности структурных изменений в правительстве, преобразовании некоторых управлений в министерства и, наоборот, снижении статуса ряда ведомств. Он не исключал, что появятся агентства. Но при этом сказал, что разделения должностей губернатора и председателя правительства не произойдет.