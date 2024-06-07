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Политика

Турция приостановит импорт российской пшеницы с 21 июня

В Минсельхозе Турции объявили о приостановке импорта российской пшеницы.

Ограничение начнет действовать 21 июня.

Пока мера будет действовать до 15 октября. Однако возможны корректировки. Все зависит от ситуации на рынке, указывает Lenta.ru.

Решение ограничить импорт пшеницы из России связан с желанием поддержать турецких производителей. Мера должна обеспечить стабильность рынка в летний сезон.

Ранее сообщалось, насколько сельское хозяйство Алтайского края готово к новому сезону. Между тем «Порт Высоцкий» открывает сибирским аграриям окно в Африку и Латинскую Америку.

С каждым годом Алтайский край наращивает экспорт сельхозпродукции, чаще она идет в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Латвию, Монголию, заметно увеличивается экспорт и в Китай. На ближайшей 17-й Зимней зерновой конференции в Белокурихе, эксперты обсудят, как продвигать сибирское зерно в Африку и Латинскую Америку.

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