Ограничение начнет действовать 21 июня.

Пока мера будет действовать до 15 октября. Однако возможны корректировки. Все зависит от ситуации на рынке, указывает Lenta.ru.

Решение ограничить импорт пшеницы из России связан с желанием поддержать турецких производителей. Мера должна обеспечить стабильность рынка в летний сезон.

Ранее сообщалось, насколько сельское хозяйство Алтайского края готово к новому сезону. Между тем «Порт Высоцкий» открывает сибирским аграриям окно в Африку и Латинскую Америку.

С каждым годом Алтайский край наращивает экспорт сельхозпродукции, чаще она идет в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Латвию, Монголию, заметно увеличивается экспорт и в Китай. На ближайшей 17-й Зимней зерновой конференции в Белокурихе, эксперты обсудят, как продвигать сибирское зерно в Африку и Латинскую Америку.

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