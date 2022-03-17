Укрепление рубля, новый указ Путина и «дефолт» Запада перед Россией. Что еще произошло 16 марта

Главное за 16 марта
- Минобороны РФ
— Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, ведет бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке города Северодонецк;
— Подразделения Донецкой Народной Республики, развивая наступление, взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое;
— За сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил сбиты: два украинских самолета Су-25 в районе Чернигова, один МиГ-29 в районе Новая Быковка, а также четыре беспилотных летательных аппарата;
— ВС РФ вывели из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в Виннице ударом высокоточного оружия большой дальности;
— Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 128 военных объектов Украины. Среди них: один ЗРК «Бук-М1», один ЗРК «Оса», четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, семь складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники;
— СБУ при поддержке западных стран готовит на Украине провокацию с применением ядовитых веществ, чтобы обвинить Россию. ВС РФ захватили подробную карту территории Украины с объектами, где хранятся ядовитые вещества. В подразделениях ВС РФ, задействованных в специальной военной операции, нет химических боеприпасов.
- На совещании по поддержке экономики Владимир Путин дал такую оценку ситуации:
— Россия сорвала планы властей Киева, которые хотели осуществить войну;
- Операция развивается успешно, в строгом соответствии с планами;
— Запад подталкивает Киев к продолжению кровопролития, поставляя оружие и наемников;
- Санкции против России бьют по самим американцам и европейцам;
— США и ЕС фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее резервы. Теперь каждый знает, что резервы государства могут быть просто украдены;
- Санкционную одержимость США и их сторонников не разделяют страны, где живет более половины земного шара;
— Политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада;
— Нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада в политике и экономике;
— Российская экономика обязательно адаптируется к новым реалиям.
- С начала военной спецоперации Украину были вынуждены покинуть не менее 2 969 600 человек, следует из данных Управления ООН по делам беженцев. Беженцев с Украины приняли следующие страны: Польша — 1 808 436; Румыния — 453 432; Молдова — 337 215; Венгрия — 263 888; Словакия — 213 000; Россия — 142 994; Беларусь — 1475. При этом в Россию из Донбасса и с Украины эвакуировалось почти 260 тыс. человек, сообщил источник ТАСС.
- Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что 15 марта по гуманитарному коридору из Мариуполя было эвакуировано около 20 тыс. человек, также сообщает ТАСС. Они выехали на четырех тысячах автомобилей.
- Россия хочет достичь с Украиной «договоренности на поколения», чтобы жить в мире, сказал глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский. Он добавил, что переговоры с Киевом идут тяжело и медленно.
- Комитет министров Совета Европы принял решение о немедленном исключении России из состава организации. Перед зданием Совета Европы в Страсбурге спустили российский флаг.
- Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед конгрессом США по видеосвязи. Он попросил в качестве альтернативе беспилотной зоне поставить самолеты, системы ПВО, включая C-300. Зеленский заявил, что нынешние институты против войны плохо работают, нужна новая организация, которая поможет оказать более эффективную финансовую и гуманитарную поддержку. Зеленский призвал все американские компании покинуть рынок РФ.
- Джо Байден: США передадут Украине 9 тыс. противотанковых комплексов, 800 систем ПВО и 20 млн единиц боеприпасов. Общий объем оборонной помощи оценивается в $1 млрд, добавил Байден.
Экономика: что с ней происходит
- Глобальный экономический рост заметно снизится на фоне роста цен на сырье из-за санкций, введенных против России в ответ на военную операцию на Украине, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Эксперты считают, что возможные перебои с поставками российской нефти могут вызвать глобальный шок на нефтяном рынке.
- За три недели дополнительный спрос на товары превысил 1 трлн руб., но сделано все, чтобы избежать масштабного дефицита, — заявил Путин на совещании по поддержке экономики.
- Выплаты России по долларовым евробондам в рублях будут считаться суверенным дефолтом по истечении 30-дневного льготного срока погашения долга, заявило рейтинговое агентство Fitch. Путин сообщил о фактически объявленном США и ЕС дефолте перед Россией. По словам президента, нелегитимные действия США и ЕС по заморозке части валютных резервов Банка России стали по факту объявлением дефолта по обязательствам перед страной.
- Премьер Японии сообщил, что Токио отказывается от режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией — это позволит поднять пошлины на все российские товары. Япония вслед за США и ЕС запретит поставки в Россию предметов роскоши.
- BMW и Volkswagen приостанавливают работу заводов по всей Европе из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины, пишет Financial Times.
- АвтоВАЗ во второй раз за месяц переписал ценники на все автомобили марки Lada, выяснил Autonews.ru. До этого российская компания поднимала стоимость своих машин 1 марта. Рекордсменом по повышению оказалась Lada Largus. Теперь она стоит минимум 1 235 900 руб. против 829 900 руб. в феврале.
- «Детский мир» сообщил, что после проверки ФАС зафиксировал цены на товары первой необходимости, в том числе на детское питание и товары гигиены.
- Международные компании, которые частично или полностью уходят из России, обеспечивают работой более 200 тыс. человек в стране, сообщил журнал Forbes.
- На первом месте по количеству рабочих мест из таких бизнесов оказался McDonald’s, в нем работало 62 тыс. человек. На втором месте Pepsico — около 19 тыс. человек, на третьем — IKEA с 15 тыс. сотрудников.
- Корпорация Inditex (бренды Zara, Bershka, Oysho, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti) заявила, что продолжает платить своим российским сотрудникам и планирует вновь открыть магазины в России, когда появится возможность.
- ЕС запретил компаниям союза любые сделки с «Роснефтью», «Газпромнефтью», «КАМАЗом» и «Транснефтью». Снижение объемов производства КамАЗа может достичь 40%, 15 тыс. сотрудников перейдут в режим простоя из-за отсутствия комплектующих, сообщил глава Татарстана.
- В России в условиях санкций могут нарастить производство пассажирских самолетов Ил-96 и Ту-214, которые пока выпускают малой серией для спецзаказчиков, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Эти лайнеры, в частности, использует спецотряд «Россия».
- В России снова появился теневой валютный рынок. С учетом развития технологий теперь нелегальная торговля долларами и евро разворачивается в соцсетях. В ближайшее время власти могут обсудить ужесточение уголовного и административного наказания.
Что в России предпринимают для стабильности
- Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». На совещании по поддержке экономики он поручил:
— Правительству обеспечить работу по социальным выплатам так, чтобы при изменении ситуации в семьях они автоматически получали помощь;
— Поручил увеличить МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии;
— Поручил снизить административные барьеры для бизнеса, ответить на внешнее давление максимальной свободой и поддержкой предпринимательской инициативы;
— Подписал указ о дополнительных полномочиях губернаторов, они смогут принимать гибкие оперативные решения по поддержке экономики и граждан в зависимости от местных условий;
— Поручил губернаторам создать штабы по экономическому развитию и лично возглавить эту работу;
— ЦБ не нужно будет печатать деньги;
— Поручил увеличить объемы авансирования по госконтрактам до уровня не менее половины от суммы контракта;
— Призвал исключить «ручное вмешательство» в цены, к их стабилизации должно привести увеличение предложения;
— Поручил обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, включая рынок лекарств;
— Призвал экспортеров направить дополнительные потоки товаров на внутренний рынок;
— Поручил Минфину дополнительно предоставит кредитную линию каждому региону в 10% от объема его доходов. Все запланированные на 2022 год выплаты регионов по бюджетным кредитам будут отсрочены;
— Не исключил увеличения объема инфраструктурных кредитов в России.
- Россия в этом году не перечисляла взнос в Совет Европы в размере 4,2 млрд руб., эти деньги пойдут на поддержку граждан и экономики, заявил Володин.
- Минпромторг и металлургические предприятия пришли к соглашению об установлении предельных цен на металлы на ближайшие месяцы, сообщили источники «Интерфакса». Стороны достигли договоренности в ходе совещания министра Дениса Мантурова с акционерами крупнейших компаний.
- Правительство планирует на этой неделе направить 26 млрд руб. на поддержку системообразующих предприятий агропромышленного комплекса; для сохранения уровня производства молока и молочных продуктов и стабилизации ситуации в молочном скотоводстве планируется дополнительно выделить 10 млрд руб. на компенсацию затрат на корма, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
- Минцифры предложило установить нулевую ставку таможенной пошлины на ввоз в Россию вычислительной техники, а также компонентов для производства электроники — жестких дисков, накопителей и систем хранения данных (СХД). Такая мера удешевит производство электроники в стране, а также увеличит объем импорта электроники из Азии.
Реакция политиков
- Путин заявил о способности россиян отличить «патриотов» от «предателей»: «Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России. И используя свою пятую колонну, стремится к достижению своей цели. А цель одна — разрушение России». «Но любой народ, а тем более российский народ всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну», добавил лидер.
- Секретарь Совбеза Николай Патрушев провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Патрушев призвал Салливана прекратить поставки оружия Украине, прекратить поддержку неонацистов со стороны США и переброску наемников и повлиять на Киев для скорейшего прекращения конфликта дипломатическим путем. Он также затронул тему деятельности подконтрольных США военно-биологических объектов на Украине.
- Генсек НАТО Столтенберг: члены НАТО разделяют мнение, что силы альянса не должны присутствовать на территории или в воздушном пространстве Украины. Кабмин ФРГ выступил против отправки солдат НАТО на Украину, назвав это «красной линией».
Вокруг спорта
- «Единая Россия» считает отстранение российской шахматной сборной от соревнований под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ) «очередным хамским и шовинистическим выпадом» против россиян, заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. Он назвал заявления главы ФИДЕ, бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича о российской военной операции на Украине «национал-предательством». «Пока одни граждане России с оружием в руках сражаются за Родину и народ России, другие по сути заняли сторону врага и действуют в его интересах. Ну что ж, значит самоочищение нашего общества нужно начинать, в том числе, с Фонда „Сколково“, который возглавляет Дворкович. <…> „Единая Россия“ выступает за его немедленное увольнение с позором с этого поста», — заявил Турчак.
- Сборную России по хоккею отстранили от розыгрыша Евротура на два года, ее заменит команда Швейцарии, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии. Как отмечается, швейцарская команда заменит сборную России на шведском этапе Евротура, который пройдет в мае. Затем в течение двух сезонов сборная Швейцарии будет выступать в Евротуре вместо российской команды.
Информация, которую вы могли пропустить
- Samsung Pay продолжает работу в России, но платежи телефоном с карт Mastercard и Visa могут быть недоступны, платежи по картам «Мир» работают в Samsung Pay без ограничений.
- Роскомнадзор заблокировал сайты «Новых известий», русскоязычных израильских СМИ «Девятого канала» и «Вестей Израиля», белорусского «Еврорадио», эстонской газеты Postimees и сайт расследователей Bellingcat (компания «Stichting Bellingcat» объявлена в России иноагентом), сайт издания «Кавказский узел» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). Всего в среду было заблокировано более 30 ресурсов.
- В России появится аналог заблокированного Instagram — разумеется, отечественный «Россграм». Новой соцсети обещают «привычный для всех функционал и мобильные приложения», а также инструменты для монетизации, краудфандинга, платного контента. Один из создателей «Россграма» — Александр Зобов, как утверждается на сайте, сокурсник Павла Дурова, digital-маркетолог. Сейчас «Россграм» принимает только пользователей с особыми привилегиями — доступ открыт для топ-блогеров, спонсоров и инвесторов. С апреля в нем смогут регистрироваться обычные пользователи.
- На сайты арбитражных судов в России была совершена хакерская атака. информация на страницах оказалась недоступна, вместо данных было размещено послание с оскорблениями в адрес россиян в связи с военной операцией России на Украине. В тот же день эфир телеканала «Украина-24» взломали: на бегущей строке внизу появилось фейковое обращение Владимира Зеленского к военным с призывом сложить оружие. «Больше нет никакого завтра. По крайней мере у меня. И теперь я принимаю решение попрощаться с вами. Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям. На этой войне не стоит умирать», — гласило «послание президента».
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на четверг:
- USD 108,05₽
- EUR 118,76₽
Удачного дня и интересной работы! Вот что произошло ранее, 15 марта: санкционное давление, блокировка VPN, переговоры Москвы с Киевом.