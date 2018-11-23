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В Алтайском крае сменится глава управления МЧС

По данным телеграм-канала Неляпунов, в региональном управлении МЧС в Алтайском крае вскоре появится новый руководитель из Красноярского края. Информацию подтвердили источники altapress.ru.

Спасатели Сибирского регионального центра МЧС.
Спасатели Сибирского регионального центра МЧС.
22.mchs.gov.ru

Генерал-майор Игорь Лисин, возглавляющий управление сейчас, покинет пост и уедет работать в Красноярский край.

А алтайское управление возглавит полковник Александр Макаров, который сейчас является начальником Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, расположенной в Красноярском крае.

Что известно об Александре Макарове?

Александр Макаров
Александр Макаров
Сайт Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России

Ему 37 лет. Он родился в Праге.

В 2003 году окончил Академию гражданской защиты МЧС России. Службу начинал на Дальнем Востоке командиром пиротехнического взвода. Там дослужился до начальника штаба — начальника штаба — заместителя командира спасательного отряда 1043 спасательного центра Дальневосточного регионального центра МЧС России.

В 2007 году его перевели в Пензенскую область замначальника управления по городу Сердобску. В 2013—2015 годах он был первым замначальника Главка МЧС по Пензенской области.

Октябре 2015 года он возглавил Сибирскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России.

В разное время участвовал в спасательных операциях: искал на Камчатке рухнувший вертолёт с губернатором Сахалинской области, помогал эвакуировать население при взрыве складов артиллерийским вооружением в поселке Каряки на Камчатке, руководил работой штаба при ликвидации лесного пожара и эвакуации детей из оздоровительного лагеря в Пензенской области и т. д., сообщает сайт академии.

В свободное время, как и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, любит читать и даже писать стихи.

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