В Барнауле обсудили вопросы развития туризма в Алтайском крае

Развитие туризма в регионе — одна из 12 приоритетных задач, изложенных в программе социально-экономического развития региона. В ее формировании непосредственное участие приняли жители региона.

В обсуждении основных направлений программы, связанных с развитием алтайского туризма на ближайшие годы приняли участие ведущие эксперты в области туризма и медицины. Они обсудили каждое из 10 направлений работы в сфере туризма, обозначенных в программе развития региона.

Расширяя границы, открываем возможности — так говорится о туристической сфере региона в программе развития края. Именно поэтому данной тематике будет уделяться пристальное внимание в ближайшие 5 лет. Один из главных ожидаемых результатов — увеличение доли туризма в структуре региональной экономики до 6,5% (с учетом мультипликативного эффекта).

Еще одно принципиальное направление развития — туризм медицинский. А именно то, как сделать, чтобы он соответствовал международному уровню.

Обсуждение перспектив развития туризма в крае Автор фото: Алевтина Бондаренко

Елена Вайгель,

руководитель КГБУЗ «Медицинский центр — управляющая компания Алтайского медицинского кластера»:

В регионе уже создан и реализуется проект, целью которого является увеличение к 2024 году объема оказываемых медицинских услуг в рамках международного туризма более чем в 4 раза. В чем мы видим продвижение? Это, разумеется, реклама в СМИ и интернете, научные публикации и участие в международных конгрессах — это формирует имидж учреждений медицинских в профессиональной среде. И конечно, еще один из приоритетов — качество оказываемых медицинских услуг.

Говоря о тех ожиданиях, которые заложены в программу развития, относительно сферы туризма, то эксперты сошлись во мнениях — что цифры эти вполне реальные.

Татьяна Сажаева,

директор КГБУ «Туристский центр Алтайского края»:

Они не завышены. Например, ежегодный туристский поток — 2,4 млн. Мы помним, что цифра по итогам 2017 года — 2,2 млн. Но сейчас мы как раз говорим о том, что не экстенсивный рост должен быть, а качественный. Очень тщательный подход к целевой аудитории.

Если говорить о целях, которые еще обозначены в программе развития региона, то планируется увеличение количества круглогодичных мест размещения туристов не менее чем в 1,5 раза. Так же в крае планируют открыть не менее 10 новых туристских маршрутов для иностранных туристов. Должен появиться и первый сетевой отель и международный сектор в аэропорту г. Барнаула им. Г.С. Титова.

Олег Акимов,

заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Курорт Белокуриха»: