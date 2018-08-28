В Барнауле обсудили вопросы развития туризма в Алтайском крае

В обсуждении основных направлений программы, связанных с развитием алтайского туризма на ближайшие годы приняли участие ведущие эксперты в области туризма и медицины. Они обсудили каждое из 10 направлений работы в сфере туризма, обозначенных в программе развития региона.
Расширяя границы, открываем возможности — так говорится о туристической сфере региона в программе развития края. Именно поэтому данной тематике будет уделяться пристальное внимание в ближайшие 5 лет. Один из главных ожидаемых результатов — увеличение доли туризма в структуре региональной экономики до 6,5% (с учетом мультипликативного эффекта).
Еще одно принципиальное направление развития — туризм медицинский. А именно то, как сделать, чтобы он соответствовал международному уровню.
Елена Вайгель,
руководитель КГБУЗ «Медицинский центр — управляющая компания Алтайского медицинского кластера»:
В регионе уже создан и реализуется проект, целью которого является увеличение к 2024 году объема оказываемых медицинских услуг в рамках международного туризма более чем в 4 раза. В чем мы видим продвижение? Это, разумеется, реклама в СМИ и интернете, научные публикации и участие в международных конгрессах — это формирует имидж учреждений медицинских в профессиональной среде. И конечно, еще один из приоритетов — качество оказываемых медицинских услуг.
Говоря о тех ожиданиях, которые заложены в программу развития, относительно сферы туризма, то эксперты сошлись во мнениях — что цифры эти вполне реальные.
Татьяна Сажаева,
директор КГБУ «Туристский центр Алтайского края»:
Они не завышены. Например, ежегодный туристский поток — 2,4 млн. Мы помним, что цифра по итогам 2017 года — 2,2 млн. Но сейчас мы как раз говорим о том, что не экстенсивный рост должен быть, а качественный. Очень тщательный подход к целевой аудитории.
Если говорить о целях, которые еще обозначены в программе развития региона, то планируется увеличение количества круглогодичных мест размещения туристов не менее чем в 1,5 раза. Так же в крае планируют открыть не менее 10 новых туристских маршрутов для иностранных туристов. Должен появиться и первый сетевой отель и международный сектор в аэропорту г. Барнаула им. Г.С. Титова.
Олег Акимов,
заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Курорт Белокуриха»:
Программа в действительности достаточно полная. То, что мы сегодня рассмотрели — это 10 направлений. Они охватывают весь Алтайский край. В них и сотрудничество с регионами-соседями. Но актуальны и вопросы транспорта, транспортной доступности. Без этого туризм не будет развиваться. Международное сотрудничество — еще одно направление. Если каждый пункт мы доведем до логического завершения — это будет развитие туризма по всем направлениям в Алтайском крае.