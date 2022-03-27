27 марта
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Политика

В ГД оценили последствия в случае проведения референдумов о присоединении ЛНР и ДНР

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков рассказал «Известиям» о возможных последствиях после проведения референдумов о присоединении к России Луганской и Донецкой народных республик.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
пресс-служба Государственной Думы

Напомним, 27 марта глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении республики в состав РФ может пройти в ближайшее время.

Новиков отметил, что проведение референдумов о присоединении ЛНР и ДНР необязательно подтолкнет западные страны к разрыву дипломатических отношений с Россией.

«Даже если референдумы о присоединении ЛНР и ДНР к РФ состоятся, это абсолютно не будет означать, что Запад обязательно пойдет на разрыв дипломатических отношений. На что он пойдет точно, так это на новые санкции», — заверил депутат.

При этом, добавил парламентарий, санкционное давление Запада на Россию уже значительно исчерпано.

По мнению Новикова, уже сейчас санкции получаются либо сугубо символическими и касаются отдельных персон, либо затрагивают узкие сферы.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА «Новости», что ЛНР и ДНР вправе самостоятельно решать вопрос о вступлении в состав России.

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