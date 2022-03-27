В ГД оценили последствия в случае проведения референдумов о присоединении ЛНР и ДНР

Напомним, 27 марта глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении республики в состав РФ может пройти в ближайшее время.
Новиков отметил, что проведение референдумов о присоединении ЛНР и ДНР необязательно подтолкнет западные страны к разрыву дипломатических отношений с Россией.
«Даже если референдумы о присоединении ЛНР и ДНР к РФ состоятся, это абсолютно не будет означать, что Запад обязательно пойдет на разрыв дипломатических отношений. На что он пойдет точно, так это на новые санкции», — заверил депутат.
При этом, добавил парламентарий, санкционное давление Запада на Россию уже значительно исчерпано.
По мнению Новикова, уже сейчас санкции получаются либо сугубо символическими и касаются отдельных персон, либо затрагивают узкие сферы.
Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА «Новости», что ЛНР и ДНР вправе самостоятельно решать вопрос о вступлении в состав России.