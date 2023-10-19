В Капитолий США ворвались сотни разгневанных американцев - что известно к этому часу

В здание Капитолия США 18 октября ворвались протестующие с требованием прекратить огонь в секторе Газа, передает Fox 5.

Байден находится в Израиле. Он заявил, что президент Египта согласился открыть КПП "Рафах" для отправки в Газу гуманитарной помощи.

Тем временем американцы вышли на мирный шествие. Изначально все действительно проходило без происшествий, но потом начались стычки с полицией. В результате толпа преодолела кордон и ворвалась в здание Капитолия США.

Полиция задерживает протестующих.

Ранее протестующие захватывали Капитолий в 2021 году. Американцы пытались поддержать Дональда Трампа, проигравшего на выборах.

Напомним, здание Капитолия США находится в Вашингтоне. Там заседает Конгресс.