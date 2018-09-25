В Кремле прокомментировали сообщения о «наказании» КПРФ и ЛДПР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации СМИ о якобы планах Кремля «наказать» КПРФ и ЛДПР за их успехи на губернаторских выборах.

И назвал сообщения «абсолютно безосновательными».

«Ни на сколько. Они не имеют под собой оснований абсолютно», — так ответил Песков на вопрос о базе подобных публикаций, передает РИА Новости.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на свои источники писали, что в Кремле хотят «наказать» КПРФ и ЛДПР за победы их кандидатов на выборах губернаторов в ряде регионов. В качестве «наказания» рассматриваются отказ этим партиям в помощи при прохождении муниципального фильтра на следующих выборах и не согласование им регионов под выборы.

Ранее Песков заявил, что Кремль готов к взаимодействию с любыми избранными главами регионов, и партийная принадлежность не мешает конструктивным рабочим отношениям, пишет «Росбалт». В КПРФ и ЛДПР также выразили сомнения в том, что их как-то «накажут».

Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выстроить власть по новой формуле и называть Путина Верховным правителем.