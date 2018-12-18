В Кремле прокомментировали сообщения об объединении Белоруссии и России

Вопрос об интеграции двух государств даже не выносился на повестку, сообщил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что объединение Белоруссии и России в принципе невозможно, передает Nation News.

По данным источников, Лукашенко считает, что Белоруссия сохранит суверенитет, какие бы экономические трудности ее ни ждали, пишет ura.ru.

Ранее «Батька Лукашенко» оказался в центре скандала после заявления о том, что Россия якобы посягнула на суверенитет республики.

«Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России <…> Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны», — заявил Лукашенко 14 декабря на пресс-конференции.