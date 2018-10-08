В опубликованном СБУ списке «наемников Вагнера» указаны жители Алтая

В списке из 206 человек , которые якобы состоят в частной военной компании (ЧВК) «Вагнера», указаны несколько человек, связанных с Алтайским краем и Республикой Алтай. Некоторые из них, как указывает Служба безопасности Украины (СБУ), обнародовавшая этот список, якобы погибли в Сирии.

О ком из возможных жителей Алтая написала СБУ

1. Конев Василий Александрович. Дата рождения — 16 мая 1984 года. Место рождения: Киргизия, Бишкек. Место проживания: Алтайский край, Курьинский район, село Колывань. Указывается, что этот человек погиб 7 февраля 2018 года в Сирии.

2. Нонов Мерген Григорьевич. Дата рождения — 11 июня 1973 года. Место проживания: Республика Алтай, Майминский район, поселок Алферово.

3. Спиридонов Евгений Николаевич. Дата рождения — 17 января 1987 года. Место проживания: Республика Алтай, Чойский район, село Паспаул. Указывается, что этот человек погиб 7 февраля 2018 года в Сирии.

4. Ярош Михаил Иванович. Дата рождения — 25 ноября 1972 года. Место проживания: Алтайский край, Славгород.

Странный бой в Сирии

По данным СБУ, некоторые из людей, указанных в этом списке, в том числе и двое, якобы связаных с Алтаем, погибли 7 февраля 2018 года, пишут «Ведомости». Однако нет

Напомним, что в феврале 2018 года вначале в иностранных, а потом и в российских СМИ появилась информация о гибели от нескольких десятков до сотни российских граждан, воевавших в составе ЧВК «Вагнера».

Как писал «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, 7 февраля россияне попали под обстрел американцев и курдов на севере Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, где они были в числе тех подразделений, что хотели захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем курдов.

Эта попытка была организована некими крупными предпринимателями, поддерживающими в настоящее время Башара Асада.

Российский военный источник «Коммерсанта» заявлял, что число погибших россиян — 11 человек. Агентство Reuters сообщало, что в результате погибли 100 бойцов, поддерживавших президента Сирии Башара Асада.

Официально Министерство обороны прокомментировало это событие так: «Причиной инцидента стали не согласованные с командованием российской оперативной группы разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев».