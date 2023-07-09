В Узбекистане начались досрочные выборы президента

После изменений в Конституции в Узбекистане стартовали выборы президента, сообщает РБК.

Основной закон в Узбекистане изменили на 65%. По плану выборы должны были состояться в 2026 году, однако после изменений они стартовали на три года раньше.

Кандидаты подготавливались к выборам всего два месяца. На пост главы государства претендуют четыре человека.

Среди кандидатов: действующий президент Шавкат Мирзиеев, бывший министр образования Улугбек Иноятов, Абдушукур Хамза и зампредседателя Верховного суда Робахон Махмудова.

Эксперты видят наиболее вероятной победу действующего лидера страны Шавката Мирзиеева.

Ранее в Узбекистане произошло ЧП из-за Конституции. 18 человек погибли во время акций протеста.