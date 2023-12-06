Выборы президента России могут пройти 17 марта

Известно, что 7 декабря верхняя палата рассмотрит проект на пленарном заседании.
Ранее сообщалось, что Путин полетит на один день к наследному принцу Саудовской Аравии.
Комитет Совфеда по конституционному законодательству рассмотрит проект постановления о назначении выборов президента на 17 марта. Об этом сообщает РБК.
Известно, что 7 декабря верхняя палата рассмотрит проект на пленарном заседании.
Ранее сообщалось, что Путин полетит на один день к наследному принцу Саудовской Аравии.
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