6 декабря
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Политика

Госдеп заплатит 7 млн долларов за информацию о сыне бывшего сибирского губернатора

Госдеп США заплатит до $7 млн за сведения, которые помогут арестовать бизнесмена Артема Усса.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Это сын сенатора сенатора от Красноярского края и экс-губернатора региона Александра Усса, напоминает Газета.Ru.

В сообщении департамента указывается, что любую информацию можно отправлять в ФБР.

Обвинение

Американцы его обвиняют в контрабанде нефти, отмывании денег и поставке военных технологий России.

Побег

Итальянский суд постановил арестовать несколько человек, которых подозревают в организации побега Усса из-под домашнего ареста.

Ранее итальянские карабинеры установили личности людей, которые помогали Артему Уссу в побеге из-под домашнего ареста.

Маршрут

По версии следствия, Усс сначала выехал в Словению, а оттуда — в Сербию. И уже оттуда вылетел в Россию.

Браслет и телевизор

24 марта Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Карабинеры нашли в его квартире сломанный электронный браслет. Дома на полную громкость работал телевизор.

Между тем МВД России отменило заочный арест сыну губернатора Красноярского края Александра Усса Артему, скрывшемуся из-под домашнего ареста в Италии.

Ему изменили меру пресечения — на подписку о невыезде.

Комментарий Кремля

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков обещал, что Москва сделает все возможное для защиты Усса.

Что произошло

Усса-младшего задержали 17 октября прошлого года в аэропорту Милана по запросу США. Он планировал вылететь в Турцию. Его, еще четверых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы обвиняют в обходе санкций, незаконном получении военных технологий США и венесуэльской нефти, а также в отмывании денег.

Также суд в Милане постановил экстрадировать сына сибирского губернатора в США.

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