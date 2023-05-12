12 мая
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Политика

Виктор Томенко предупредил об опасности лесных пожаров и призвал жителей края к осторожности

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил лесопожарную станцию Бобровского участка Барнаульского филиала КАУ «Алтайлес», чтобы проверить готовность к опасному периоду.

Лесопожарная станция Бобровского участка
Лесопожарная станция Бобровского участка
Антон Червяков

«Обстановка у нас такая, что требует внимания. Пожароопасный сезон наступил и идет по Сибири и Зауралью. Мы внимательно отслеживаем, что происходит у соседей, в других регионах. Учимся на ошибках, чтобы у нас этого не допустить. Мы неплохо оснастились, сегодня в крае около 7 тысяч человек в разных подразделениях готовы принять участии в ликвидации пожаров. Еще у нас около 8 тысяч добровольцев, 1,5 тысячи единиц техники. Мы считаем, что все подготовлено неплохо», - отметил Томенко.

Он поблагодарил пожарных за высокую готовность и ответственное отношение к работе. Также губернатор предостерег жителей края от неосторожного обращения с огнем.

«Мы имеем дело с очень опасной стихией. Поэтому расслабляться нельзя. Я об этом регулярно напоминаю всем ответственным и в муниципалитетах, и на уровне края. Но и от поведения каждого жителя края на самом деле многое зависит. Поэтому прошу — соблюдайте правила безопасности, не жгите траву, не оставляйте огонь без контроля. Это очень важно», - подчеркнул губернатор.

Кроме того, глава региона принял участие в акции «Сад памяти» и посадил деревья.

Напомним, в Алтайском крае сохраняется сухая и жаркая погода. Синоптики региона предупреждают о продлении штормового предупреждения: с 11 по 15 мая 2023 года сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

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