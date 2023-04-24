24 апреля
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Политика

Виктор Томенко заявил, что новые кварталы в Барнауле должны быть обеспечены инфраструктурой

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул важность комплексной застройки территорий. Об этом он заявил во время осмотра строящегося детского сада № 282 в микрорайоне интенсивной застройки Индустриального района Барнаула.

Виктор Томенко посетил строящийся детский сад №282.
Виктор Томенко посетил строящийся детский сад №282.
Олег Богданов

«Мы большую работу провели, за последние пять лет построили 23 детских садика разной вместимости. Почти пять тысяч новых мест создали только за счет строительства. Еще 130 детских садов по краю мы отремонтировали и создали там еще около четырех тысяч новых мест», — рассказал губернатор.

Виктор Томенко отметил, что в Алтайском крае 100 процентов детей обеспечены местами в детских садах.

«Там, где строится много жилья, нужно подходить к освоению территории комплексно — чтобы люди были обеспечены необходимой инфраструктурой: чтобы и садики со школами были рядом, и больница. Сейчас уделяем этому особое внимание во всех проектах по застройке новых кварталов», — подчеркнул губернатор по итогам поездки.

Введение в эксплуатацию детского сада в квартале 2038 позволит обеспечить местами в детском саду 330 детей, проживающих в микрорайоне. Детский сад планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2023 года.

Ранее Виктор Томенко объявил дорожную революцию в Алтайском крае.

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