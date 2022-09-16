Власть подавляющего меньшинства. Почему барнаульцы скептически относятся к выборам и не голосуют

В Алтайском крае закончилась очередная избирательная кампания, ставшая одной из крупнейших в стране. В большинстве муниципалитетов региона выбирали районных и сельских депутатов, глав поселений, а в одном из районов даже прошел местный референдум. При этом явка в Единый день голосования, особенно в городах Алтайского края, осталась на низком уровне.

Голосовали почти везде

В Алтайском крае одновременно проходили 718 муниципальных кампаний, в ходе которых распределили 5493 мандата. Граждане избирали депутатов в 53 районах и их сельских поселениях, а также в шести городах — Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Рубцовске, Яровом и Заринске. Кроме того, в регионе избирали 144 главы сельсоветов.

В подавляющем большинстве случаев победу одержали представители партии «Единая Россия».

Так, в Барнауле единороссы взяли все 20 одномандатных округов, и еще 11 мандатов получили по партийным спискам, став абсолютным большинством в новой Думе. Местной оппозиции придется довольствоваться малым. КПРФ получила три депутатских мандата, а «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и «Новые люди» — по два места.

В Рубцовске единороссы также получили большинство — 25 мандатов. КПРФ и ЛДПР смогли представить по одному депутату в местном собрании. Еще один кандидат победил на своем участке будучи самовыдвиженцем.

Аналогичная картина складывается и в других муниципалитетах. Если брать все депутатские места в городах края, то статистика получается следующая. Из 949 мандатов к «Единой России» отошли 736, самовыдвиженцам — 85, КПРФ — 55, «Справедливой России — За правду» — 44, «Коммунистам России» — 19, ЛДПР — 8, а «Новым людям» — 2.

Выборы. «Голос»

Село или город

Во время нынешней избирательной кампании в сельской местности голосовали гораздо активнее, чем в тех в городах края, где проходили выборы, — 29,9% (221 951 человек) против 14,3% (126 619 человек) соответственно.

Так, в Барнауле средняя явка по итогам голосования составила 14,8%, на избирательные участки пришли 77 706 человек. В Бийске явка оказалась даже ниже, чем в краевой столице — проголосовали лишь 11,6% от всех избирателей — это 18 262 человека. Для сравнения, на выборы в Родинском районе пришло 69,7% избирателей.

85,2% барнаульцев не приняли участие на выборах в городскую Думу.

Но не везде в селах была такая высокая явка. Из-за низкой «посещаемости» в Крутихинском районе сорвался местный референдум. Там на рассмотрение жителей выносили вопрос о введении местного самообложения. Это разовые платежи, которые нужны для решения конкретных местных вопросов. Ввести их можно только референдумом или в некоторых случаях — сходом граждан.

В общем, этот референдум признали несостоявшимся — высказать свое мнение пришли всего 19,82% населения, в то время как по закону этот показатель не может быть ниже 50%.

В целом по краю в единый день голосования на участки пришли 21,3% избирателей — это 348 570 человек.

Получается, что более 85% барнаульцев, и, в среднем, почти 80% жителей края отказались от своего активного избирательного права и не проявили позицию на выборах.

Представители оппозиционных партий в ходе избирательной кампании высказывались по этому поводу. Утверждали, например, что власти «сушат явку» и «не обеспечили ее», поскольку низкая активность позволяет избрать больше единороссов.

Спикер краевого парламента и секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко отреагировал на эти заявления. Он считает, что это не власть должна обеспечивать явку, а сами партии, ведущие избирательные кампании и своих кандидатов, должны приводить свой электорат на участки. По его словам, явку «никто не сушил».

«Это все досужие вымыслы людей, которые ищут самые разные причины своих неудач. И они ищут их в действиях почему-то других, а не в своих», — заявил Романенко.

Почему никто не идет

Низкая явка на муниципальных выборах — привычное явление в Барнауле и в Алтайском крае в целом. Так, в 2017 году явка на выборы в краевой столице составила немногим более 19%, а в 2012 году еще меньше — всего 17,63%.

Считается, что на местные выборы люди ходят не так активно, как на президентские или парламентские. У такого электорального поведения могут быть сразу несколько причин.

Одна из них — недоверие со стороны народа к легитимности выборов.

Причиной может выступать отсутствие кандидатов с наиболее привлекательной политической программой, или хотя бы просто с яркими, запоминающимися кандидатами. Нынешняя избирательная кампания в Алтайском крае это хорошо характеризует. Подавляющее большинство граждан не имело представления, что за люди выдвигаются в депутаты, и не знали или не понимали их программы.

Выборы. Михаил Хаустов

Еще одна причина — отсутствие гражданского самосознания. У людей есть глубокое убеждение, что с их явкой на выборы ничего не изменится. Другими словами, они уверены, что их голос не будет иметь веса. Причем это мнение продолжает существовать даже на муниципальных выборах, когда счет голосов идет на единицы и где даже один голос может в корне переменить ситуацию.

Есть и недоработки самих партий или кандидатов, которые действительно просто «не привели» своих избирателей на участки. Партии могут «недоработать» свои программы как таковые или просто не донести их электорату. Кандидаты в этот раз очень бледно проводили агитацию среди населения.

Иногда среди причин низкой явки выделяют снижение авторитета депутатского мандата. Избиратели могут не понимать, зачем вообще нужны эти депутаты и какие вопросы они могут решать.

Немалую роль в этом играет процесс выстраивания «вертикали власти», когда многие вопросы передаются на региональный и федеральный уровень. К примеру, таким вопросом может быть распределение налогов, собираемых на конкретной территории — не секрет, что часто налоговые сборы отправляются в федеральный и региональные бюджеты, а на местный уровень уже «спускаются» в виде дотаций и субсидий.

Кроме того, постсоветское российское общество крайне атомизировано, в нем не развиты горизонтальные социальные связи. Люди озабочены собственной жизнью, проблемой выживания. Прочие проблемы, не касающиеся их семей и их лично, потенциальных избирателей волнуют мало.

Надо ли ходить на выборы

Местные депутаты обладают некоторыми важными полномочиями. Так, именно муниципальные депутаты утверждают местные бюджет и стратегию развития. Они принимают участие в установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений. Правила благоустройства, порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, а также другие местные нормативные акты тоже утверждают они.

Также они заслушивают и утверждают отчет главы муниципалитета, и могут влиять на структуру местной администрации.

Помимо очевидных полномочий депутатов, есть несколько причин посещать выборы, которые непосредственно связаны с самими избирателями. Волеизъявление на выборах — это возможность влиять на свой город и свою страну.

Устраняясь от участия в выборах, граждане, которые не пришли на избирательные участки, перекладывают свое решение на других людей.

К примеру, вернемся к явке на барнаульских выборах, где пришли голосовать 77 706 человек. Победившая партия — «Единая Россия» — смогла получить около 48% голосов. Получается, что на ближайшие пять лет жизнь крупного города, численность которого достигает 692 тыс. человек, определили менее 40 тыс. избирателей этой партии, не поленившихся прийти на избирательные участки и отдать голос за своего кандидата.

Тем временем, 85% барнаульских избирателей остались «молчунами». Какие настроения действительно среди них ходят и какой политической силе они симпатизируют — остается загадкой. Голос, который не озвучивается, никто и не слышит. Как минимум до ближайших выборов.