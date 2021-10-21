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Политика

Власти Украины отменят в стране термин «Великая Отечественная война»

Украинские власти решили отказаться от термина «Великая Отечественная война», пишет «РБК». Вместо него будут использовать формулировки «Вторая мировая война» и «советско-немецкая война».

Георгиевская лента.
Георгиевская лента.
СС0

Инициатива поступила от Совета национальной безопасности Украины (СНБО). Обновить понятия планируют в словаре названий и терминов — издание обладает авторитетом на территории страны и рекомендовано к использованию властям Украины, дипломатам, представителям СМИ.

Связано изменение с «оккупацией районов Крыма и районов Донбасса». Отмечается, что сейчас «Великая Отечественная Война» в словаре находится в графе «Фейки/клише».

Добавим, что украинцев штрафуют за пропаганду георгиевских лент. Взыскание составляет от 2,2 тыс. до 13,7 тыс. рублей. Кроме того, закон прописывает административный арест до 15 суток.

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