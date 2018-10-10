Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 октября 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Политика
94

Власти вынудили бийского оппозиционера прекратить голодовку

Депутат Бийской гордумы Евгений Корчагин (избирался от КПРФ, но позже вышел из партии) прекратил голодовку на следующий день после ее начала. На странице в «Одноклассниках» он сообщил, что власти нашли нарушение в его акции, и ее пришлось прекратить.

Евгений Корчагин
Евгений Корчагин
Скрин со страницы в "Одноклассниках"

Евгений Корчагин объявил голодовку в знак протеста против ситуации в здравоохранении Бийска. Он требовал от губернатора края Виктора Томенко создать бийский отдел горздрава, провести круглый стол по теме состояния дел в медицине наукограда и отправить министра здравоохранения региона в отставку. Сначала он настаивал на ремонте инфекционной больницы, но потом снял это требование, так как работы сейчас на объекте ведутся и должны по плану завершиться во втором квартале 2019 года.

Свою палатку он разместил прямо у стен мэрии Бийска, там он собирался жить во время голодовки.

Евгений Корчагин,
депутат Бийской гордумы:

Власть почти двое суток искала способ убрать меня от администрации. Они нашли основания признать это одиночным пикетом. Хотя это, возможно, не так, я буду это оспаривать, посмотрим, что из этого выйдет. Вечером приехал прокурор города, который пытался вручить мне документ о том, что я провожу незаконный одиночный пикет, используя сборно-разборную конструкцию, а именно палатку. Завтра они меня ждут утром, чтобы составить административный протокол.

Впрочем, Корчагин считает, что определенного результата он добился и за короткий двухдневный срок: проблематику он озвучил, приковал к ней внимание, о голодовке, очевидно, известили губернатора. Однако он переживает, что окружение Томенко по-прежнему ограждает его от негативной информации и создает ему имидж закрытого губернатора.

8 октября Корчагин заявлял altapress.ru, что рассматривает голодовку в Бийске как промежуточный этап и готов будет также в палатке голодать у стен полпредства и даже отправиться в Москву.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка