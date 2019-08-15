Врио главы Барнаула станет Вячеслав Франк. Что о нем известно?

В соответствии с Уставом Барнаула, гордума должна принять решение об избрании нового главы города. Виктор Томенко заявил, что, согласно процедуре, это может растянуться на несколько месяцев, а город не должен остаться без главы.

Франк ответил, что готов принять предложение губернатора.

Вячеслав Франк,

первый заместитель главы администрации города , руководитель аппарата:

Уважаемый Виктор Петрович, спасибо вам за оказанное доверие, за такое предложение. Я готов исполнять обязанности главы города Барнаула. Я осознаю ту ответственность, которую Вы возлагаете на меня. Я сделаю все возможное для того, чтобы не подвести Вас, и жителей города Барнаула.

Как пояснили в гордуме, опросным путем депутаты примут решение о возложении обязанности по исполнению полномочий главы города на Вячеслава Франка.

После того, как депутаты примут решение, он приступит к работе в статусе врио.

«Внеочередных заседаний Барнаульской городской Думы не планируется, ближайшая сессия пройдет 30 августа, где депутаты проголосуют за добровольную отставку Сергея Ивановича Дугина», — отметила председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич

Напомним, Сергей Дугин 15 августа подал заявление об отставке по собственному желанию и позже прокомментировал свое назревшее решение.

Что известно о Вячеславе Франке

Вячеслав Генрихович Франк родился 6 мая 1965 года Барнауле.

В 1987 году окончил Барнаульский строительный техникум по специальности «Промышленное и гражданское строительство», в 2003 году — Институт экономических преобразований и управления рынком по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

В 2004 году прошел профессиональную переподготовку в Институте повышения квалификации Волго-Вятской академии государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление». В течение 14 лет замещал должности руководителя, заместителя руководителя в строительных компаниях.

С 2007 года работает в органах местного самоуправления. С 2009 года замещал должность начальника управления единого заказчика в сфере капитального строительства Барнаула.

Вячеслав Франк. Анна Зайкова , altapress.ru

Потом в разные годы становился замом главы администрации по целому списку вопросов:

С 2011 года — по вопросам градостроительства и земельным отношениям.

С 2012 года — по муниципальному имуществу и заказу.

C 2014 года — заместитель главы администрации города.

С 2016 года — по градостроительству и земельным отношениям.

С 2017 стал первым замом главы администрации Барнаула, руководителем аппарата.

За 2018 год его доход составил 1,776 млн рублей. В 2017 — 1,5 млн рублей (в 3 раза меньше, чем в 2016).

Франк в СМИ

В 2017 году Вячеслав Франк упрекнул критиков нового генплана:

Почему ни одна компания Алтайского края и Барнаула не приняла участие в разработке генплана? Хорошо в сторонке посидеть, потом покритиковать. У нас есть элитный политехнический институт. Я в хорошем смысле этого слова. Есть Поморов (руководитель института архитектуры и дизайна АлтГТУ. — прим. ред.). Посмотрите, сколько замечаний. Но они ведь даже не приняли участие в конкурсе. Тоже самое сейчас происходит с обходом. Потом будут рассказывать, как там рощу срезали. Где наша социальная ответственность перед населением?

В 2016 году Франк говорил, что на тогда еще строящейся в Барнауле набережной решено сделать велодорожки со специальным прорезиненным покрытием. По его словам, это должно было стать своеобразным нулевым километром, от которого специальная дорожка для любителей велосипедов, скейтов и роликов может протянуться и дальше, например, до «СИТИ-Центра».

В 2016 году, комментируя итоги по вводу жилья, он заявил, что достигнутые показатели (по итогам 2015 года план по вводу жилья в краевой столице перевыполнен на 57%) подтверждают «единство и монолитность многочисленных организаций, входящих в строительный комплекс города» и что «в непростых условиях город продолжает строиться, барнаульцы справляют новоселье, в этом огромная заслуга всех и каждого здесь присутствующих».