Жители США прислали в посольство России письма с извинениями

Посольство России получило письма от граждан США с извинениями за высказывания властей, сообщил в Facebook посол Анатолий Антонов.

В письмах авторы выразили несогласие со словами главы государства Джо Байдена, многие приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Российской Федерации.

«Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес Посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США», — написал посол.

Антонов глубоко тронут «неравнодушной и активной позицией простых американцев, понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия».

Он надеется, что администрация прислушается к людям и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того «избыточно конфронтационных отношений».

Джо Байден. wikimedia.org.

Заявление Байдена

Президент США Джо Байден в интервью утвердительно ответил, считает ли он Владимира Путина «убийцей».

Путин, комментируя обвинения, вспомнил детскую поговорку: «Кто как обзывается, тот так и называется».

После этого российский лидер предложил Байдену продолжить диалог в прямом эфире: «Я бы не откладывал это в долгий ящик».

Секретарь генсовета «Единой России» назвал слова Байдена о Путине «триумфом политического маразма», а спикер Госдумы Вячеслав Володин посчитали высказывания президента «истерикой от бессилия».