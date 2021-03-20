Жители США прислали в посольство России письма с извинениями

В письмах авторы выразили несогласие со словами главы государства Джо Байдена, многие приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Российской Федерации.
«Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес Посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США», — написал посол.
Антонов глубоко тронут «неравнодушной и активной позицией простых американцев, понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия».
Он надеется, что администрация прислушается к людям и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того «избыточно конфронтационных отношений».
Заявление Байдена
Президент США Джо Байден в интервью утвердительно ответил, считает ли он Владимира Путина «убийцей».
Путин, комментируя обвинения, вспомнил детскую поговорку: «Кто как обзывается, тот так и называется».
После этого российский лидер предложил Байдену продолжить диалог в прямом эфире: «Я бы не откладывал это в долгий ящик».
Секретарь генсовета «Единой России» назвал слова Байдена о Путине «триумфом политического маразма», а спикер Госдумы Вячеслав Володин посчитали высказывания президента «истерикой от бессилия».