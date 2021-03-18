Секретарь генсовета партии власти назвал слова Байдена о Путине «триумфом политического маразма»

Заявления президента США Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине являются вызовом всей стране и «триумфом политического маразма», заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сообщает ТАСС.

«Заявление Байдена — это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя. Это крайняя степень агрессии от бессилия», — цитирует Турчака пресс-служба единороссов.

Политик также перечислил, по его мнению, преимущества России перед США.

Доверие россиян к Путину «недосягаемо для рейтингов» Байдена, уверен Турчак.

«А вообще это просто мерзкое и бессовестное высказывание. Это вызов всей нашей стране», — резюмировал Турчак.

Замсекретаря генсовета партии, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в свою очередь считает слова американского лидера «верхом политического хамства и маргинальности».

Что произошло

В интервью ABC News у главы Белого дома поинтересовались, что тот думает относительно утверждений американской разведки о вмешательстве некоторых стран, в том числе России, в президентские выборы.

Байден в ответ рассказал, что говорил об этом с Путиным по телефону в конце января.

«У нас был долгий разговор. <…> Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы», — цитирует РБК президента США.

Далее журналист продолжил: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?». «Ммм, да», — ответил Байден.

Между тем Министерство иностранных дел России вызвало посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова для обсуждения отношений с США, следует из заявления официального представителя российского МИД Марии Захаровой.