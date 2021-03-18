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Экономика

Заявления Байдена о Путине и России обвалили рубль

Российский фондовый рынок и рубль в ходе торгов 17 марта резко негативно отреагировали на возросшие санкционные риски после заявлений президента США Джо Байдена относительно якобы вмешательства России в президентские выборы в США, а также его высказывания по поводу президента РФ Владимира Путина.

Джо Байден и Барак Обама.
Джо Байден и Барак Обама.
из открытых источников в интернете

Так, рублевый индекс МосБиржи к 14:58 мск потерял сразу 1,94% к закрытию предыдущей сессии и оказался на отметке 3520,27 пункта, а долларовый индекс РТС рухнул к этому времени на 3,1% до 1504,6 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Тем временем курс доллара к 15:43 мск подскочил на 76 коп. к уровню закрытия предыдущей сессии до 73,56 руб. (на пике превышал 74 руб. впервые с 10 марта), а курс евро — на 80 коп. до 87,5525 рублей, пишет «Росбалт».

Высказывания

Так, в интервью ABC News у главы Белого дома поинтересовались, что тот думает относительно утверждений американской разведки о вмешательстве некоторых стран, в том числе России, в президентские выборы.

Байден в ответ рассказал, что говорил об этом с Путиным по телефону в конце января.

«У нас был долгий разговор. <…> Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы», — цитирует РБК президента США.

Далее журналист продолжил: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?». «Ммм, да», — ответил Байден.

На этих высказываниях российский рынок акций и рубль резко пошли вниз.

Комментарий Познера

Журналист и телеведущий Владимир Познер, комментируя произошедшее телеграм-каналу «Радиоточка НСН», заявил, что Джо Байден не готовил такое обвинение заранее. Познер уверен, что во время интервью случилось непредвиденное событие.

«Заготовкой это точно не может быть, так как в США героям интервью не говорят заранее, какие вопросы им будут задавать. Такие слова Байдена, как минимум, удивляют. На месте Путина я бы проигнорировал слова американского президента», — сказал Владимир Познер.

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