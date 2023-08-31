31 августа
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«Алтайэнергосбыт»: какие преимущества даёт личный кабинет клиента

Осень создана для долгих прогулок и душевных разговоров, проведите её с родными и близкими, а не в очередях. Ведь все вопросы с АО «Алтайэнергосбыт» можно решить онлайн.

Все вопросы с АО «Алтайэнергосбыт» можно решить онлайн.
Все вопросы с АО «Алтайэнергосбыт» можно решить онлайн.
Источник: компания «Алтайэнергосбыт».

Оплатить счета или передать показания счётчика — всё это доступно в личном кабинете клиента (ЛКК). Там же есть возможность получить справку об отсутствии задолженности за электроэнергию или задать вопрос специалисту.

Кроме того, в личном кабинете с помощью одного клика можно перейти на электронную квитанцию и получать её на электронную почту и в ЛКК максимально оперативно — в момент формирования счёта. Тут же её можно оплатить или при необходимости скачать.

Сервис функционирует на сайте энергокомпании https://lkfl.altaiensb.com/ и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать на смартфон.

На данный момент время работы личного кабинета: с 10:00 до 03:00 по местному времени.

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  • АО «Алтайэнергосбыт»

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