13 марта
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Потребитель

Алтайский Роспотребнадзор рассказал, как сделать блины полезнее

Диетологи дали рекомендации о том, как готовить блины без вреда для здоровья, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Алтай.

Блины.
Блины.
unsplash.com

Рекомендации диетологов

  • Вместо белой пшеничной муки высшего сорта взять овсяную, ячменную, гречневую или цельнозерновую. Так можно уменьшить калорийность.
  • Использовать минимальное количество масла при выпекании блинов.
  • Уменьшить количество сахара в рецептуре.

В тесто можно добавлять овощи, кунжутное семя, орехи и даже зелень. Такие добавки сделают их более полезными, обогатят полезными микроэлементами и клетчаткой.

Диетологи советуют знать меру в употреблении блинов. Любые калорийные блюда лучше есть в первой половине дня. Также нужно соблюдать «золотое правило» — чувство меры.

Ранее стали известны ключевые ошибки при выпекании блинов.

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