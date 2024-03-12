Алтайский Роспотребнадзор рассказал, как сделать блины полезнее

Диетологи дали рекомендации о том, как готовить блины без вреда для здоровья, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Алтай.

Рекомендации диетологов

Вместо белой пшеничной муки высшего сорта взять овсяную, ячменную, гречневую или цельнозерновую. Так можно уменьшить калорийность.

Использовать минимальное количество масла при выпекании блинов.

Уменьшить количество сахара в рецептуре.

В тесто можно добавлять овощи, кунжутное семя, орехи и даже зелень. Такие добавки сделают их более полезными, обогатят полезными микроэлементами и клетчаткой.

Диетологи советуют знать меру в употреблении блинов. Любые калорийные блюда лучше есть в первой половине дня. Также нужно соблюдать «золотое правило» — чувство меры.

Ранее стали известны ключевые ошибки при выпекании блинов.

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