Алтайский Роспотребнадзор рассказал, как сделать блины полезнее

Рекомендации диетологов
- Вместо белой пшеничной муки высшего сорта взять овсяную, ячменную, гречневую или цельнозерновую. Так можно уменьшить калорийность.
- Использовать минимальное количество масла при выпекании блинов.
- Уменьшить количество сахара в рецептуре.
В тесто можно добавлять овощи, кунжутное семя, орехи и даже зелень. Такие добавки сделают их более полезными, обогатят полезными микроэлементами и клетчаткой.
Диетологи советуют знать меру в употреблении блинов. Любые калорийные блюда лучше есть в первой половине дня. Также нужно соблюдать «золотое правило» — чувство меры.
Ранее стали известны ключевые ошибки при выпекании блинов.
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